Босфорський кінофестиваль назвав переможців: найкращий актор - Сеітаблаєв
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Укрінформ
Стрічка Нарімана Алієва "Додому" (кримськотатарською «Evge», в англійському перекладі «Homeward») отримала дві нагороди на VII Міжнародному Босфорському кінофестивалі у Стамбулі.
Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці фільму.
"Друзі, ми з гарними новинами! «Додому» визнано найкращим іноземним фільмом 7-го Міжнародного Босфорського кінофестивалю! А нагороду за найкращу чоловічу роль отримав Axtem Seitablaiev!" - йдеться у повідомленні.
Церемонія нагородження відбулася у п'ятницю в Стамбулі. Наріман Алієв особисто отримав відзнаки.
Нагороду за найкращий іноземний фільм режисеру вручив голова Міжнародного журі, філіппінський режисер та володар "Пальмової гілки" Канн Бріянте Мендоза.
Крім «Додому». за перемогу у міжнародному конкурсі змагалися ще вісім стрічок різних країн.