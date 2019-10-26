Босфорський кінофестиваль назвав переможців: найкращий актор - Сеітаблаєв

Стрічка Нарімана Алієва "Додому" (кримськотатарською «Evge», в англійському перекладі «Homeward») отримала дві нагороди на VII Міжнародному Босфорському кінофестивалі у Стамбулі.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці фільму.

"Друзі, ми з гарними новинами! «Додому» визнано найкращим іноземним фільмом 7-го Міжнародного Босфорського кінофестивалю! А нагороду за найкращу чоловічу роль отримав Axtem Seitablaiev!" - йдеться у повідомленні.

Церемонія нагородження відбулася у п'ятницю в Стамбулі. Наріман Алієв особисто отримав відзнаки.

Нагороду за найкращий іноземний фільм режисеру вручив голова Міжнародного журі, філіппінський режисер та володар "Пальмової гілки" Канн Бріянте Мендоза.

Крім «Додому». за перемогу у міжнародному конкурсі змагалися ще вісім стрічок різних країн.