Прокуратуру АР Крим очолив Ігор Поночовний

Керівником прокуратури Автономної Республіки Крим став Ігор Поночовний.

Як повідомляє пресслужба відомства, у середу його представив колективу прокуратури заступник генпрокурора Гандюз Мамедов.

Поночовний пообіцяв на посаді керівника реалізовувати плани і завдання, які визначені Стратегією розвитку прокуратури АР Крим в умовах тимчасової окупації на 2019 – 2021 роки.

“Жоден факт порушення прав людини на тимчасово окупованому півострові не залишиться без нашої уваги, а винні особи будуть притягнуті до відповідальності як на національному, так і на міжнародному рівнях”, - пообіцяв він.

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До свого призначення Поночовний спочатку працював у прокуратурі АР Крим на посаді заступника начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва. Потім очолив управління нагляду в кримінальному провадженні. У червні 2018 року обійняв посаду заступника прокурора Автономної Республіки Крим.