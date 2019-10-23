У колонії РФ відібрали ліки у кримського татарина

У засудженого на 17 років фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір" Ремзі Меметова в умовах неволі прогресує хронічне захворювання, проте відібрані у політв'язня ліки співробітники колонії не повертають.

Про це у Facebook повідомляє "Кримська солідарність" з посиланням на адвоката Рустема Кямілева, який відвідав Меметова в колонії №11 УФСВП Росії по Ставропольському краю.

«Він прийшов, кульгаючи. У нього сильний біль у правій нозі. Коли приїхав у колонію, у нього забрали всі речі, в тому числі й ліки. А йому їх потрібно пити постійно", - повідомив адвокат.

За його словами, Меметов не може наступати на ногу, ходить за допомогою милиць, йому зробили рентген і поставили діагноз - артроз коліна, запальний процес.

Хвороба у кримського татарина була ще до арешту, але в умовах СІЗО і колонії вона загострюється і прогресує.

Як повідомлялося, 12 травня 2016 року в Бахчисараї після обшуку, організованого ФСБ, Ремзі Меметов був заарештований разом з трьома іншими кримськими татарами в рамках кримінальної справи «Хізб ут-Тахрір» (перша бахчисарайська група). Останні 10 років до арешту він працював кухарем в одному з кафе Бахчисарая. 24 грудня 2018 року Енвер Мамутов був засуджений до 17 років позбавлення волі з відбуванням строку в колонії суворого режиму, а Рустем Абільтаров, Зеврі Абсеїтов і Ремзі Меметов - до 9 років колонії суворого режиму.

Крім цього, всі обвинувачені були засуджені до обмеження волі на 1 рік (крім Мамутова, для якого цей строк становив 1 рік 6 місяців). 11 липня 2019 року Верховний суд Росії в Москві зменшив строки позбавлення волі всім фігурантам на три місяці.

Фото: Facebook "Кримської солідарності"