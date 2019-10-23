Денісова звернулась до омбудсмена РФ через порушення прав політв'язня Вигівського

Уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова звернулась до російського омбудсмена Тетяни Москалькової через порушення прав політв'язня Валентина Вигівського.

Про це Денісова написала у Facebook.

"У невідкладному порядку звертаюсь до Уповноваженого з прав людини РФ Тетяни Москалькової вжити заходів щодо відновлення прав громадянина України, а саме забезпечити відповідні умови утримання згідно міжнародних стандартів", - йдеться у повідомленні.

Денісова зауважила, що значно погіршились умови утримання Вигівського. Крім того, співробітники пенітенціарної установи вилучили його особистості речі та креслення будинку для онкохворих.

Як повідомляв Укрінформ, сестра політв'язня Катерина Сердюк розповіла, що Валентина Вигівського перевели в одиночну камеру.

Валентин Вигівський отримав 11 років суворого режиму. 17 вересня 2014-го він поїхав до Криму на виставку авіації. Лише за місяць його родичам повідомили про те, що Валентина затримали співробітники ФСБ спільно з "кримською самообороною" на вокзалі у Сімферополі.