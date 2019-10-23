Денісова звернулась до омбудсмена РФ через порушення прав політв'язня Вигівського

Денісова звернулась до омбудсмена РФ через порушення прав політв'язня Вигівського

Укрінформ
Уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова звернулась до російського омбудсмена Тетяни Москалькової через порушення прав політв'язня Валентина Вигівського.

Про це Денісова написала у Facebook.

"У невідкладному порядку звертаюсь до Уповноваженого з прав людини РФ Тетяни Москалькової вжити заходів щодо відновлення прав громадянина України, а саме забезпечити відповідні умови утримання згідно міжнародних стандартів", - йдеться у повідомленні.

Денісова зауважила, що значно погіршились умови утримання Вигівського. Крім того, співробітники пенітенціарної установи вилучили його особистості речі та креслення будинку для онкохворих.

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Як повідомляв Укрінформ, сестра політв'язня Катерина Сердюк розповіла, що Валентина Вигівського перевели в одиночну камеру.

Валентин Вигівський отримав 11 років суворого режиму. 17 вересня 2014-го він поїхав до Криму на виставку авіації. Лише за місяць його родичам повідомили про те, що Валентина затримали співробітники ФСБ спільно з "кримською самообороною" на вокзалі у Сімферополі.

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