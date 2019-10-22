Кримському судді, який оголосив вирок Умерову, повідомили про підозру

Слідчий ГУ Нацполіції у АР Крим повідомив про підозру «судді» незаконно створеного «Симферопольского райсуда Республики Крым» за порушення законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами.

Про це інформує пресслужба прокуратури АР Крим.

Зазначається, що кримському судді інкримінують порушення права на справедливий і офіційний судовий процес щодо проукраїнського активіста за його виступ в прямому ефірі на одному з телеканалів, під час якого він висловив позицію щодо необхідності повернення Україні територій АР Крим, Донецької та Луганської областей.

“Вказаний «суддя» в травні-вересні 2017 року розглядав матеріали кримінальної справи, порушивши при цьому право обвинуваченого використати всі необхідні права та засоби захисту”. - йдеться у повідомленні.

Як стало відомо Укрінформу з власних джерел, йдеться про суддю Андрія Кулішова, який 27 вересня 2017 року виголосив вирок Ільмі Умерову.