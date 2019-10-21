ФСБ збирає доноси на проукраїнських кримчан

Контррозвідники Служби безпеки України встановили, що співробітники ФСБ РФ примушують громадян, які проживають на тимчасово окупованій території АР Крим, давати згоду на конфіденційне співробітництво задля збору інформації про проукраїнськи налаштованих мешканців півострова.

Про це повідомляє пресцентр СБ України.

“Пропозиції насамперед надходять працівникам сфери надання інтернет-послуг. Від них вимагають на конфіденційній основі незаконно збирати персональні дані, повідомляти про зміст контенту у соціальних мережах та іншу приватну інформацію користувачів. Дані потім використовуються російськими спецслужбами для переслідування нелояльних до окупаційної влади та політики РФ місцевих жителів. При цьому форми і методи діяльності ФСБ РФ стосовно мешканців півострова ідентичні тим, які застосовуються до наших співвітчизників при відвідуванні ними тимчасово окупованих територій України та РФ. Це шантаж, погрози, залякування, фізичний і психологічний тиск, штучне створення компрометуючих ситуацій”, - йдеться у повідомленні.

Контррозвідка встановила, що у цій протиправній діяльності активно задіяний представник ФСБ РФ - колишній офіцер Управління Служби безпеки України в АР Крим та м. Севастополь Карелін Дмитро Володимирович, який у 2014 році зрадив присязі та перейшов на бік ворога.

СБУ застерігає, що перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їхнім представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України карається позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років.

Читайте також: ФСБ повідомила про затримання українця на адмінкордоні з окупованим Кримом

Зазначається, що від кримінальної відповідальності звільняється особа, яка була завербована ворожими спецслужбами, але, отримавши завдання, відмовилася від його виконання та повідомила про це в правоохоронні органи.

Фото: ssu.gov.ua