Ліки для Приходька: Денісова звернулася до омбудсмена РФ

Уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова звернулась до російського омбудсмена Тетяни Москалькової, аби та посприяла в наданні необхідних ліків та окулярів затриманому російськими силовиками в Криму активісту Олегу Приходьку.

Про це вона повідомила в Facebook.

"Згідно з отриманою інформацією, Олег Приходько має захворювання шлунково-кишкового тракту та сечостатевої системи. Його рідні передали необхідні для лікування медикаменти та окуляри. Але співробітники пенітенціарного закладу не видають цю передачу. Звертаюсь до Уповноваженого з прав людини РФ Тетяни Москалькової вжити невідкладних заходів для відновлення прав громадянина України, а саме посприяти отриманню необхідних ліків та окулярів", - зазначила вона.

Проукраїнського активіста в Криму Олега Приходька затримали вранці 10 жовтня. Йому закидають статті російського кримінального кодексу 223-1 (незаконне виготовлення вибухових речовин) і 205 (терористичний акт). Крім того, його звинувачують у підготовці підриву будівлі міської адміністрації міста Саки. Приходька заарештували на два місяці - до 10 грудня.

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Як повідомляв Укрінформ, наразі у сімферопольському СІЗО в окупованому Росією Криму українцю Олегу Приходьку не віддають передані йому родичами ліки.