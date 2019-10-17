Справу про держзраду ексголови Апеляційного суду Криму направили до суду

Прокуратура АР Крим направила до суду обвинувальний акт стосовно колишнього голови Апеляційного суду АР Крим.

Відповідна інформація оприлюднена на сайті прокуратури.

"Прокуратура АР Крим скерувала до суду обвинувальний акт стосовно колишнього голови Апеляційного суду АР Крим за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада)", - йдеться у повідомленні.

У ході досудового розслідування встановлено, що колишній голова Апеляційного суду АР Крим, будучи громадянином України, на час вчинення злочину суддею, проживаючи на території Автономної Республіки Крим, з метою заподіяння шкоди територіальній цілісності України та становлення і зміцнення окупаційної влади, надання іноземній державі допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, становленні та легітимізації на окупованій території судової системи країни-агресора, упродовж березня 2014 р. вчиняв дії, спрямовані на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості України.

Як повідомлялося, 3 листопада правоохоронці затримали в Києві колишнього голову Апеляційного суду Автономної Республіки Крим Валерія Чорнобука, якого підозрюють у вчиненні дій, передбачених ч.1 ст.111 КК України (державна зрада).

Слідство та процесуальне керівництво у цьому кримінальному провадженні здійснює прокуратура АР Крим.

5 листопада Голосіївський райсуд столиці обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому голові Апеляційного суду Автономної Республіки Крим Валерію Чорнобуку.

Фото: zib.com.ua