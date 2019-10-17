Російські силовики після обшуку затримали кримського татарина
Укрінформ
У Бахчисарайському районі окупованого Криму після обшуку, проведеного в будинку, кримського татарина Нарімана Абляєва затримали силовики.
Про це у Facebook повідомляє "Кримська солідарність".
"Рідні повідомляють про те, що Абляєв Наріман зателефонував їм і повідомив, що його відпустили після допиту", - йдеться в публікації.
Зазначається, що в ході обшуку в будинку, де живе Абляєв, нічого вилучено не було.
Як повідомляв Укрінформ, у четвер вранці в Бахчисарайському районі в с.Білокам'янка було проведено обшук у будинку 33-річного Нарімана Абляєва, після якого силовики відвезли активіста в невідомому напрямку.