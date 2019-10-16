Денісова намагається “достукатися” до Москалькової — Дудці терміново потрібна меддопомога

Людмила Денісова звернулася до Тетяни Москалькової та голови Ради при Президентові РФ з розвитку громадянського суспільства і прав людини Михайла Федотова щодо проведення медичного обстеження та надання медичної допомоги політв'язню Володимиру Дудці.

Про це Денісова повідомила в Facebook.

"За інформацією адвоката Володимира Дудки в його підзахисного погіршується стан здоров'я. Мова йде, зокрема, про виразку, яку в умовах пенітенціарного закладу не лікують. Наш громадянин залишається під вартою без відповідної медичної допомоги. Вкотре звертаюсь до уповноваженого з прав людини РФ Тетяни Москалькової та голови ради при Президентові РФ з розвитку громадянського суспільства і прав людини Михайла Федотова вжити термінових заходів щодо проведення медичного обстеження та надання необхідної медичної допомоги", - зазначила Денісова.

Також український омбудсмен звернулася до міжнародної спільноти щодо фактів систематичного порушення прав громадян України, які утримуються на території РФ та тимчасово окупованого Криму.

"Ми маємо об'єднати всі зусилля та продовжувати тиск на РФ задля порятунку громадян України", - наголосила Денісова.

Як повідомляв Укрінформ, Верховний суд РФ залишив без змін вироки фігурантам так званої "справи українських диверсантів" Володимиру Дудці та Олексію Бессарабову - по 14 років позбавлення волі в колонії суворого режиму.

У вересні стало відомо, що засуджених в окупованому Криму за сфабрикованою ФСБ "справою диверсантів" севастопольців Олексія Бессарабова і Володимира Дудку етапують із СІЗО №1 Сімферополя до Москви для розгляду апеляційної скарги на вирок.

9 листопада 2016 року ФСБ РФ затримала в окупованому Севастополі українських громадян, яких російська спецслужба називає "членами диверсійно-терористичної групи Головного управління розвідки Міноборони України". Затримані Дмитро Штибліков, Олексій Бессарабов і Володимир Дудка нібито готували диверсійні акти в Криму.

18 травня 2017 року Штибліков уклав досудову угоду зі слідством і визнав свою провину. Жодного з незалежних адвокатів до нього не допустили. 16 листопада 2017 року "Севастопольський міський суд" засудив Штиблікова до 5 років позбавлення волі у колонії суворого режиму та штрафу в розмірі 200 тисяч рублів.

4 квітня 2019 року "Севастопольський міський суд" засудив Бессарабова і Дудку за звинуваченням у нібито підготовці "диверсій" на території півострова і незаконному зберіганні вибухових речовин до 14 років позбавлення волі кожного.

Всього за інформацією "Кримської правозахисної групи", ФСБ Росії звинуватила "у підготовці диверсій і шпигунстві" 13 осіб, серед яких Євген Панов, Андрій Захтей, Володимир Присич, Володимир Дудка, Дмитро Штибліков, Олексій Бессарабов, Гліб Шаблій, Олексій Стогній, Геннадій Лімешко, Ганна Сухоносова, Дмитро Долгополов, Костянтин Давиденко, Юнус Машаріпов.