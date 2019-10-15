Засудженого у РФ "українського шпигуна" Давиденка включили до списків на обмін - адвокат
Про це повідомив його адвокат Дмитро Дінзе, передає Інтерфакс.
За словами Дінзе, суд "зважив на проблеми засудженого зі здоров'ям, у тому числі підозру на діабет, а також на його допомогу слідству і позитивні характеристики".
Адвокат також наголосив, що його підзахисний "не укладав угод зі слідством, лише надавав допомогу".
Як повідомлялося, Давиденко був затриманий у лютому 2018 року в Сімферополі. У червні 2019 року підконтрольний РФ "Верховний суд Криму" засудив Давиденка до 10,5 років колонії за шпигунство - як стверджувало слідство, він збирав дані про співробітників Росгвардії і ФСБ в окупованому Криму.
15 жовтня ВС РФ знизив Давиденку термін до семи років, хоча найнижча межа для статті про шпигунство - десять років позбавлення волі.
7 вересня Росія та Україна обмінялися утримуваними особами за формулою "35 на 35". До Києва прилетіли 11 політв'язнів і 24 моряки ВМФ України, захоплені в районі Керченської протоки.