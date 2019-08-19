Росія проводить у Криму військово-штабні навчання

Росія проводить в окупованому Криму командно-штабні навчання підрозділів Чорноморського флоту.

Про це повідомляє Міністерство оборони Росії.

"Сьогодні відповідно до раніше затвердженого плану на Чорноморському флоті (ЧФ) розпочалося спільне командно-штабне тренування", - йдеться в повідомленні російського військового відомства.

В ході навчань відпрацьовуються "дії з управління силами флоту під час приведення їх у вищі ступені готовності, організація взаємодії з'єднань і військових частин у складі міжвидового угруповання військ, дислокованого на Кримському півострові".

До командно-штабного навчання залучено органи військового управління флоту, військово-морські бази в Новоросійську та окупованому Криму, основні корабельні та берегові з'єднання, а також частини морської авіації ЧФ.