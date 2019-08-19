Суд розгляне скаргу на відмову арештувати судно, яке поставляло паливо для ЧФ РФ

Суд розгляне скаргу на відмову арештувати судно, яке поставляло паливо для ЧФ РФ

Укрінформ
Апеляційний суд Херсонської області 19 серпня розгляне скаргу прокуратури АРК на рішення суду про відмову арешту судна, яке поставляло паливо для підрозділів Чорноморського флоту РФ.

Про це у Twitter написала речниця генпрокурора Лариса Сарган.

"Апеляційний суд Херсонської області об 11:30 сьогодні, 19 серпня, розгляне скаргу прокуратури АР Крим на рішення Херсонського міського суду про відмову арешту судна, яке поставляло паливо для підрозділів Чорноморського флоту РФ", - написала Сарган.

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Як повідомлялося, 10 серпня в ході кримінального провадження за фактом порушення порядку в'їзду/виїзду на тимчасово окуповану територію прокуратура АР Крим провела обшук на судні "Марія", яке підозрюється у перевезенні контрабанди нафтопродуктів.

У червні 2015 року це саме судно, але під назвою "Вілга", поставляло паливо для підрозділів Чорноморського флоту РФ в м. Севастополь.

13 серпня Херсонський міський суд відмовив у задоволенні клопотання СБУ та прокуратури АР Крим про арешт судна, яке поставляло паливо для підрозділів Чорноморського флоту РФ.

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