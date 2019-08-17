Український політв'язень Присіч повернувся додому з російського полону

В України після трьох років незаконного ув'язнення повернувся український політв'язень, фігурант так званої "справи українських диверсантів" у окупованому Росією Криму Володимир Присіч.

Як повідомляє Кримська правозахисна група з посиланням на родичів політв'язня, його звільнили 15 серпня з колонії в Кабардино-Балкарії.

"Українець почуває себе задовільно, але потребує подальшого лікування та реабілітації. Володимир Присич і його рідні вдячні українським правозахисникам, представникам української влади, особливо Консульської служби МЗС України, Василю Кириличу і Тарасу Малишевському за допомогу в поверненні політв'язня додому після закінчення терміну незаконного покарання. Також Володимир дякує всім небайдужим людям, які писали йому в колонію. Після отримання листів з Верховної Ради України та від української діаспори в США, ставлення адміністрації колонії до нього стало помітно краще", – сказано в повідомленні.

Наголошується, що зараз українець перебуває вдома, в Харківській області.

Нагадаємо: всього у "справі українських диверсантів" в ув'язненні перебували 12 осіб: Євген Панов, Андрій Захтей, Редван Сулейманов, Володимир Присич, Володимир Дудка, Дмитро Штибліков, Олексій Бессарабов, Гліб Шаблій, Олексій Стогній, Геннадій Лимешко, Ганна Сухоносова та Дмитро Долгополов.