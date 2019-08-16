Суд РФ залишив в силі шестирічний вирок кримському активісту Каракашеву

Верховний суд Росії залишив в силі вирок кримському лівому активісту Євгену Каракашеву, обвинуваченому в закликах до тероризму в соцмережах і засудженому до шести років колонії.

Про це сьогодні повідомляє "Кримська правозахисна група" з посиланням на "Крим.Реалії".

“Вирок залишено без зміни. Хоча для зниження терміну були реальні обставини, але суд вирішив не звертати на це уваги. На сьогодні вже можливе складання скарги в Європейський суд з прав людини”, - повідомив адвокат Олексій Ладін.

За його словами, активіст брав участь у засіданні суду по відеоконференцзв'язку з СІЗО Ростова-на-Дону.

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Найближчим часом Каракашева збираються етапувати в колонію для відбування покарання.

“Він буде етапований, я буду відстежувати, робити запит, в яку саме колонію його відправлять відбувати покарання, і через якийсь час відвідаю його в колонії”, - розповів Ладін.

Адвокат передав слова подяки від Каракашева всім тим, хто "стежить за його справою і надає підтримку".

Як повідомлялося, раніше Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону (РФ) засудив Каракашева до шести років колонії загального режиму.