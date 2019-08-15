Розгляд справи Бекірова перенесли на 20 серпня - Денісова

"Сьогодні "Верховний суд Республіки Криму" мав визначити, який саме місцевий суд розглядатиме кримінальну справу Едема Бекірова по суті – "Красноперекопський районний суд Республіки Крим" чи "Центральний районний суд м. Сімферополя", - написала вона.

Денісова також повідомила, що засідання "Верховного суду" перенесене на 14:00 20 серпня.

"Вкотре наголошую, що транспортування до Красноперекопська Едем Бекіров у своєму стані здоров’я може не витримати. Тільки тиск міжнародної спільноти на РФ може врятувати життя нашого громадянина", - додала омбудсмен.

Раніше дочка політв'язня Елеонора Бекірова повідомила про суттєве погіршення стану здоров'я батька.

На її думку, хвороба батька спровокована останнім засіданням суду, коли його доправили з СІЗО до будівлі "Верховного суду" Криму, і він 11 годин перебував під конвоєм без їжі та води.

Як повідомляв Укрінформ, жителя селища Новоолексіївка Херсонської області Едема Бекірова було затримано російськими силовиками на в'їзді в Крим вранці 12 грудня 2018 року. Він прямував до Криму, щоб відвідати 78-річну матір та родичів. Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував Бекірова.

Бекіров - інвалід першої групи, у нього ампутована нога, рана на якій не загоюється. Після перенесеного інфаркту його прооперували і встановили 4 шунти. Також він хворий на цукровий діабет.

Його підозрюють у скоєнні злочину за статтею 222 частина 2 і 222.1 частина 2 Кримінального кодексу Росії (зберігання і передача вибухових речовин і боєприпасів). Зокрема, йому інкримінують поширення і транспортування понад 10 кілограмів тротилу і 190 бойових патронів. Бекіров неодноразово заявляв про свою невинуватість.

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch 3 серпня закликала російську владу в незаконно анексованому Криму надати ув'язненому і важко хворому кримськотатарському активісту Едему Бекірову «негайну і адекватну медичну допомогу».

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11 червня цього року Європейський суд з прав людини ухвалив рішення щодо Бекірова, закликаючи "владу" в окупованому РФ Криму негайно перевести ув'язненого з СІЗО до лікарні. Однак в Росії відмовилися це зробити.

7 серпня дочка Бекірова звернулася до Президента України Володимира Зеленського з проханням урятувати батька