Судно, яке підозрюють у контрабанді пального для флоту РФ, вийшло в нейтральні води - ЗМІ

Згідно з даними MarineTraffic, судно Mriya (Vilga), покинуло порт у Херсоні, взявши курс на Одесу, а потім вийшло в нейтральні води Чорного моря.

Як повідомлялося, 10 серпня в порту Херсона українські правоохоронці проводили обшук на судні MRIYA, яке в порушення закону заходило в закриті порти окупованого Криму, та підозрюється в контрабанді нафтопродуктів, зокрема, у перевезенні палива для Чорноморського флоту РФ.

13 серпня Херсонський міський суд відмовив у задоволенні клопотання про арешт судна MRIYA. 14 серпня прокуратура АРК оскаржила це рішення.

В СБУ заявили, що «справа на контролі».

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Танкер MRIYA перебуває у складеному Моніторингової групою фонду «Майдану закордонних справ» і порталу BSNews «чорному списку» морських суден, які після окупації Криму Росією відвідували закриті Україною порти окупованого Криму. Згідно їх бази даних, в 2015 році судно, тоді під назвою VILGA (прапор Росії, IMO: 9109811), тричі заходило в порт Севастополя для доставки нафтопродуктів на головну нафтобазу Чорноморського флоту РФ в Сухарній балці: 11 травня, 1 червня і 26 червня.

Фото: investigator.org.ua