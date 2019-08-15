Фігуранта “справи Хізб ут-Тахрір” більш ніж три тижні утримують у психлікарні - адвокат

Фігуранта “справи Хізб ут-Тахрір” більш ніж три тижні утримують у психлікарні - адвокат

Укрінформ
В окупованому Криму фігурант красногвардійської групи «справи Хізб ут-Тахрір» Ескендер Абдулганієв більше ніж три тижні без рішення суду перебуває у психіатричній лікарні.

Про це в Facebook повідомляє "Кримська солідарність" з посиланням на адвоката Рустема Камілєва.

«Сьогодні відвідав Ескендера Абдулганієва. Зі здоров'ям у нього все нормально. Своє поміщення в психіатричну лікарню вважає каральною психіатрією», - йдеться у повідомленні.

За словами адвоката, він оцінює поміщення його підзахисного в психлікарню, як приниження честі і гідності, а також тиск за відмову співпрацювати зі слідством.

Як повідомляв Укрінформ, Ескендер Абдулганієв - фігурант красногвардійської групи «справи Хізб ут-Тахрір». Був затриманий 14 лютого 2019 року в с. Октябрське Красногвардійського району за звинуваченням у «тероризмі».

У даній справі також проходять Арсен Абхаїров і Рустем Емірусеїнов.

25 липня 2019 року всі ув'язнені цієї групи були поміщені в психіатричну лікарню. Наступного дня, 26 липня, Київський районний суд Криму продовжив арешт Арсену Абхаїрову, Ескендеру Абдулганієву, Рустему Емірусеїнову до 13 вересня.

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На думку Еміля Курбедінова, який представляє інтереси Рустема Емірусеїнова, практика поміщення людей в психіатричні стаціонари без судового рішення несе в собі ряд небезпечних тенденцій, зокрема, "не тільки принижує честь і гідність людини, але і має ризики для її життя і здоров'я при тривалому перебуванні в закритих приміщеннях разом з хворими, які мають психічні відхилення".

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