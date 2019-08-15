Фігуранта “справи Хізб ут-Тахрір” більш ніж три тижні утримують у психлікарні - адвокат

В окупованому Криму фігурант красногвардійської групи «справи Хізб ут-Тахрір» Ескендер Абдулганієв більше ніж три тижні без рішення суду перебуває у психіатричній лікарні.

Про це в Facebook повідомляє "Кримська солідарність" з посиланням на адвоката Рустема Камілєва.

«Сьогодні відвідав Ескендера Абдулганієва. Зі здоров'ям у нього все нормально. Своє поміщення в психіатричну лікарню вважає каральною психіатрією», - йдеться у повідомленні.

За словами адвоката, він оцінює поміщення його підзахисного в психлікарню, як приниження честі і гідності, а також тиск за відмову співпрацювати зі слідством.

Як повідомляв Укрінформ, Ескендер Абдулганієв - фігурант красногвардійської групи «справи Хізб ут-Тахрір». Був затриманий 14 лютого 2019 року в с. Октябрське Красногвардійського району за звинуваченням у «тероризмі».

У даній справі також проходять Арсен Абхаїров і Рустем Емірусеїнов.

25 липня 2019 року всі ув'язнені цієї групи були поміщені в психіатричну лікарню. Наступного дня, 26 липня, Київський районний суд Криму продовжив арешт Арсену Абхаїрову, Ескендеру Абдулганієву, Рустему Емірусеїнову до 13 вересня.

На думку Еміля Курбедінова, який представляє інтереси Рустема Емірусеїнова, практика поміщення людей в психіатричні стаціонари без судового рішення несе в собі ряд небезпечних тенденцій, зокрема, "не тільки принижує честь і гідність людини, але і має ризики для її життя і здоров'я при тривалому перебуванні в закритих приміщеннях разом з хворими, які мають психічні відхилення".