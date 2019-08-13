Прокуратура АРК ідентифікувала понад тисячу учасників окупації Криму
Він також додав, що порушено справи проти «самооборонівців», але затримань «не так багато», оскільки підозрювані не їдуть на територію материкової частини України.
«Це поодинокі випадки, коли все-таки особи, які активно брали участь в окупації півострова, їдуть на територію материкової частини України. Тут органи правопорядку автономії їх уже чекають», – сказав заступник прокурора АРК.
Національна поліція АРК і Севастополя з початку 2019 року оголосила в розшук 28 членів «самооборони» Криму.
Як повідомлялося, «Самооборона» Криму з'явилася напередодні анексії півострова і допомагала російській анексії. 11 червня 2014 року підконтрольний Кремлю парламент півострова узаконив цю організацію, ухваливши відповідний закон.
Правозахисники неодноразово заявляли про причетність цього збройного формування до низки злочинів, більша частина з яких досі в Криму не розкрита.
Фото: Stanislav Yurchenko/RFE/IRL