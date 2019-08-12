Український мультфільм «Викрадена принцеса» зняли з прокату в окупованому Криму

Український анімаційний фільм «Викрадена принцеса: Руслан і Людмила» ішов у прокаті в анексованому Криму за російською ліцензією і на вимогу правовласника був знятий з показів у кінотеатрах півострова.

Це відбулося після звернення проєкту "Крим.Реалії", повідомляє Радіо Свобода.

"Український мультфільм показували на великих екранах анексованого півострова, як і в сусідній Росії, з 1 по 14 серпня. Російська фірма з прокату «Експонента Філм» заявила, що це не порушує закони Росії", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, журналісти звернулися до українського правовласника Film.Ua Group за роз’ясненням. У компанії ситуацію оцінили як «неприпустиму», а результатом її переговорів з російською стороною стало відкликання стрічки з кримського прокату.

Про те, що «Руслан і Людмила» вийде у Росії, було відомо ще у квітні. Голова Держкіно Пилип Іллєнко розповів, що агентство є міноритарним власником прав на фільм.

«Ліцензію на використання прав на фільм ми передали виробникам, і вони не зобов'язані узгоджувати з нами продаж прав на фільм третім особам», – сказав Іллєнко.

Він додав, що Крим є територією України, і коли російські дистриб'ютори отримують ліцензію на показ фільмів у РФ, вона апріорі не може поширюватися на Крим. І це стосується всіх кінострічок, зокрема й голлівудських блокбастерів.

Як відомо, «Викрадена принцеса» – перший повнометражний мультфільм для українського і міжнародного прокату у виробничій лінійці анімаційної студії Animagrad. Стрічка була створена за підтримки Держкіно. Її режисував Олег Маламуж, сценарій написав Ярослав Войцешек.

В Україні мультфільм вийшов у прокат в березні 2018 року і зібрав 36 млн 115 тис. 670 гривень, що є абсолютним рекордом для українських анімаційних фільмів.

Фото:RFE.