У Посольстві США нагадали Путіну, що #КримЦеУкраїна

Поїздки російських посадовців до окупованого Криму є неприйнятним порушенням суверенітету та територіальної цілісності України.

Про це заявило Посольство США в Україні у Twitter.

"МЗС України має рацію: нещодавні поїздки російських посадовців до окупованого Криму є неприйнятним порушенням суверенітету та територіальної цілісності України. Ми разом з народом України виступаємо проти агресії Росії. #КримЦеУкраїна", - зазначили у диппредставництві.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство закордонних справ України висловило протест у зв'язку з незаконним відвіданням 10 серпня президентом РФ Путіним окупованого Криму та міста Севастополь для участі у шоу російського мотоклубу "Нічні вовки".