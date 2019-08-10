"Єдність дорожча за штрафи": кримський флешмоб підтримали у Туреччині

У соцмережі набирає обертів новий кримський марафон "Єдність дорожча за штрафи", флешмоб вже підтримали й у Туреччині.

Про це повідомляє "Кримська солідарність".

"Свою солідарність з кримськими татарами продемонстрували мусульмани Туреччини, викладаючи в соціальні мережі свої фотографії з плакатами: «Birlik para cezalarından daha değerlidir»(Єдність дорожча за штрафи), - зазначається в повідомленні.

Люди знову, як і два роки тому, коли вперше виникла така ініціатива, викладають на своїх сторінках в соціальних мережах фотографії з плакатами «Єдність дорожча за штрафи» і 10-рублевими монетами.

Новий виток «Кримського марафону» виник у відповідь на вирок Таганського районного суду м. Москви, коли наприкінці липня суддя Смоліна за пів дня «розглянула» матеріали 18 адміністративних справ, ухваливши визнати всіх винними і оштрафувала 18 кримських татар на 360 тисяч рублів. Наступні процеси пройдуть в серпні у Міщанському районному суді. Читайте також: У Криму трьом фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір" продовжили арешт

Як повідомлялося раніше, російська поліція затримала активістів 11 липня під будівлею Верховного суду Росії, де проходив розгляд апеляції на вирок по «справі Хізб ут-Тахрір». Активісти стояли з плакатами «Наші діти - не терористи», «Припиніть репресії в Криму».

"Кримський марафон" було створено громадською ініціативою «Кримська солідарність» 2017 року, коли кримським татарам призначили адміністративні штрафи за те, що сотні людей вийшли на поодинокі пікети, щоб показати свою незгоду з тими обвинуваченнями і ярликами, які навішують на народ.