У Москві за мітинги під будівлею суду оштрафували ще чотирьох кримських татар

У п'ятницю у Москві ще четверо кримських татар оштрафовані рішенням Міщанського районного суду за участь у мітингу перед Верховним судом РФ.

Про це в Facebook повідомляє "Кримська солідарність".

"Сьогодні в Москві у Міщанському районному суді визнали винними і призначили адміністративні штрафи ще чотирьом кримським татарам, які брали участь в акції біля будівлі Верховного Суду м. Москва 11 липня", - йдеться у повідомленні.

Рішення про виплату штрафу в розмірі 10 тисяч рублів (4 тис. грн) отримали Ремзі Сеферов, Мустафа Абдураманов, Мустафа Сеїтаблаєв, Азіз Карахалілов.

Справи перебували у провадженні судді Т.А.Бараковської, інтереси кримських татар представляв адвокат К.М. Андреєв.

Як повідомляв Укрінформ, 10-11 липня 2019 року в Москві були затримані 46 осіб, які приїхали висловити свій протест у зв'язку з незаконними арештами і звинуваченнями кримських татар у тероризмі. Відносно всіх затриманих були складені адміністративні протоколи про порушення за ст. 20.2 ч.5 КпАП РФ.

29 липня в Таганському районному суді Москви протягом дня було проведено 18 судових засідань, в ході яких "розглянули" адміністративні справи 18 активістів. Кожний був оштрафований на 20 тисяч рублів (близько 8 тис. грн). 6 серпня Міщанський районний суд Москви оштрафував ще трьох кримських татар, які 11 липня прийшли під Верховний суд РФ, щоб підтримати мусульман, обвинувачених у "справі Хізб ут-Тахрір". Всього оштрафованих у даних адміністративних справах - 25 осіб.

Розгляд адміністративних справ відносно кримських татар у Москві буде продовжений у серпні 2019 року суддями Таганського, Бутирського і Міщанського судів.