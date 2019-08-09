Мінінформ випустив ролик до Міжнародного дня корінних народів

“Корінні народи Криму - багатство України! 9 серпня - Міжнародний День корінних народів світу Ми різні, але ми єдині! В єдності - сила, у різноманітті — краса”, - зазначили у МІП.

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З цієї нагоди відомство оприлюднило відеоролик, в якому наголошується, що Україна є красивою нескореною величною державою. “Моя Україна поспішає жити, співає попри біль і вірить у щасливе майбутнє. Моя Україна — це мій Крим, це люди, які пишаються своєю ідентичністю. Там повітря із присмаком свободи і запашної кави. Корінні народи Криму - багатство України", - наголоється у ролику.

Фото: www.zoda.gov.ua