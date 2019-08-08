Денісова сказала, що саме може врятувати Бекірова

Під час судилища над Едемом Бекіровим були проігноровані надані захисниками документи, що свідчать про необхідність зміни йому запобіжного заходу на домашній арешт.

Про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова написала у Facebook.

"Сьогодні «Верховний суд Республіки Крим» знову продовжив Едему Бекірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 11 жовтня. Захисники пана Бекірова надали всі необхідні для зміни запобіжного заходу на домашній арешт документи (щодо стану здоров’я, наявності житла на території Криму). Однак тримання під вартою вперто продовжують, не забезпечивши тяжкохворій людині відповідний медичний догляд і не допускаючи незалежних лікарів", - наголосила вона.

Омбудсман нагадала, що 15 серпня цей же «Верховний суд Криму» вирішуватиме, де розглядатиметься справа по суті - у «Красноперекопському районному суді Республіки Крим» чи «Центральному районному суді м. Сімферополя».

Проте етапування до Красноперекопська Бекіров за станом здоров'я може не витримати, підкреслила Денісова. Вона нагадала, що у чоловіка І група інвалідності, критичний рівень цукру в крові, гіпертонія, запалення підшлункової, біль у спині, трофічна виразка на лівій нозі.

"Він уже заявив про оголошення голодування, якщо рішення про його переміщення до ізолятора тимчасового тримання Красноперекопська буде прийняте. Тільки тиск міжнародної спільноти на РФ може врятувати життя нашого громадянина", - заявила омбудсмен.

Як повідомляв Укрінформ, так званий Верховний суд в окупованому Криму 8 серпня продовжив ще на два місяці арешт Едему Бекірову.

Житель селища Новоолексіївка Херсонської області Едем Бекіров був затриманий російськими силовиками на в'їзді в Крим уранці 12 грудня 2018 року. Він їхав до Криму, щоб відвідати 78-річну матір і родичів. Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував Бекірова.

Його підозрюють у скоєнні злочину за статтею 222 частина 2 і 222.1 частина 2 КК Росії (зберігання і передача вибухових речовин і боєприпасів). Зокрема, йому інкримінують розповсюдження і транспортування понад 10 кілограмів тротилу і 190 бойових набоїв. Бекіров неодноразово заявляв про свою невинуватість.

Бекіров - інвалід першої групи, у нього ампутована нога, рана на якій не загоюється. Після перенесеного інфаркту його прооперували і встановили 4 шунти. Також він хворий на цукровий діабет.

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch 3 серпня закликала російську владу в незаконно анексованому Криму надати кримськотатарському активісту Едему Бекірову «негайну і адекватну медичну допомогу».

11 червня цього року Європейський суд з прав людини ухвалив рішення щодо Бекірова, закликаючи владу в окупованому РФ Криму негайно перевести ув'язненого з СІЗО до лікарні. Однак у Росії відмовилися це зробити.