CША занепокоєні вироками за ухилення від армії в окупованому Криму

«Ми дуже стурбовані нещодавніми повідомленнями про те, що Росія засуджує жителів Криму за ухилення від призову до лав збройних сил РФ. Ми закликаємо Росію припинити незаконну окупацію Криму та поважати суверенітет і територіальну цілісність України», - йдеться у дописі.

Як повідомлялося, у 2019 році було порушено 20 нових кримінальних справ за ст. 328 Кримінального кодексу РФ за ухилення від військової служби в збройних силах РФ. В 17 з них винесено вирок, ще 3 - на розгляді. Тільки в липні винесено 5 вироків за цією статтею.

Всього за час окупації Криму Росією таких справ стосовно кримчан було відкрито як мінімум 69.

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Проведення призову жителів на окупованих територіях в ряди армії країни-окупанта, а також безперервна на території Криму пропаганда служби в ЗС РФ порушують ст. 51 Конвенції про захист цивільного населення під час війни (Четвертої Женевської конвенції), а переміщення призваних громадян України з окупованої території на територію РФ порушує ст. 49 цієї конвенції.