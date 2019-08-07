Спонсору “Самооборони Криму” оголосили підозру

Правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, який у 2014 році фінансував так звану “Самооборону Криму”.

Про це інформує пресслужба прокуратури АР Крим.

“Слідство встановило причетність громадянина Н. до фінансування, у лютому-березні 2014 року, непередбаченого законами України збройного формування "Самооборона Криму"”, - йдеться у повідомленні.

Також з’ясувалося, що вказаний громадянин надавав приміщення готелю та кафе, що розташовані у селищі Чонгар, Генічеського району Херсонської області, у користування так званим самооборонівцям та спецслужбам РФ для організації їх штабу та місця проживання.

Читайте також: Дочка Бекірова просить кримчан підтримати її батька

Зазначається, що у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні здобуто достатньо доказів для повідомлення громадянину України Н. про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 260 ККУ (створення непередбачених законом воєнізованих або збройних формувань).

Фото: dt.ua