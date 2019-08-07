Суд РФ призначив розгляд апеляцій 2-ї групи українських моряків

«Московський міський суд призначив розгляд апеляційних скарг захисту військовополонених українських моряків другої групи: Володимир Терещенко, Андрій Шевченко, Роман Мокряк, Андрій Оприско, Сергій Цибізов. Судове засідання відбудеться в Московському міському суді 16 серпня о 14:00, зал 327», - написав Полозов.

Як повідомлялося раніше, судове засідання щодо першої групи військовополонених моряків (Дениса Гриценко, Андрія Драча, В'ячеслава Зінченко, Михайла Власюка, Богдана Головаша, Сергія Попова) розпочнеться 16 серпня об 11:00.

25 листопада 2018 року російські силовики біля берегів анексованого Криму обстріляли і захопили три кораблі Військово-морських сил України: катери "Бердянськ", "Нікополь" і буксир "Яни Капу", які прямували з Одеси до Маріуполя. У полон потрапили 24 українці, троє з них були поранені.

Підконтрольний Росії "суд" в окупованому Криму заарештував увсіх затриманих українських військових за звинуваченням у нібито незаконному перетині кордону. Зараз вони перебувають у СІЗО в Москві.

24 січня 2019 року Парламентська асамблея Ради Європи прийняла резолюцію, в якій офіційно вимагає від Росії звертатися із захопленими в районі Керченської протоки українськими військовими моряками відповідно до Женевської конвенції про військовополонених.

Суд ООН по морському праву 25 травня зобов'язав Росію негайно звільнити і дати можливість повернутися в Україну 24 захопленим морякам і 3 кораблям.

Читайте також: Суд Москви призначив дату апеляції на арешт українських моряків

Росія заявила, що не визнає компетентність цього вироку, і позиція Кремля щодо звільнення українських моряків не змінилася.

17 липня в Москві відбулося судове засідання про продовження арешту українським військовополоненим. Суд продовжив арешт морякам до 24 жовтня, а щодо трьох поранених (Андрій Артеменко, Андрій Эйдер, Василь Сорока) - на термін до 26 жовтня 2019 року.