Суд оштрафував ще трьох кримських татар, затриманих під Верховним судом РФ

Міщанський районний суд Москви оштрафував трьох кримських татар, які 11 липня прийшли під Верховний суд РФ, щоб підтримати мусульман, яких звинувачують у "справі Хізб ут-Тахрір".

Про це повідомляє "Кримська солідарність".

"Суддя Афанасьєва І.І. визнала Гафарова С.С. винним у скоєнні адміністративного правопорушення за ст.20.2 ч.5 і з накладенням адміністративного штрафу в розмірі 15.000 рублів", - повідомили в "Кримській солідарності".

Аналогічні рішення в цьому судовому засіданні, що почалося із затримкою на чотири години, суддею Афанасьєвою були прийняті стосовно І.Сейдаметова і А.Кадирова. Рішення приймалися з інтервалом 10-20 хвилин.

Адвокат Костянтин Андреєв клопотав про залучення пояснень обвинувачених, виклик на процес свідків - співробітників поліції, в зв'язку з розбіжностями в матеріалах адміністративної справи. Також було надіслано клопотання про припинення провадження через відсутність складу правопорушення.

У всіх клопотаннях відмовлено, крім залучення пояснень Сейдаметова.

Як повідомляв Укрінформ, 10-11 липня 2019 року в Москві були затримані 46 осіб, які приїхали висловити свій протест у зв'язку з незаконними арештами й обвинуваченнями кримських татар у тероризмі. Стосовно всіх затриманих було складено адміністративні протоколи про порушення за ст. 20.2 ч.5 КпАП РФ.

29 липня в Таганському районному суді Москви протягом дня було проведено 18 судових засідань, у ході яких "розглянули" адміністративні справи 18-ти активістів. Кожен був оштрафований на 20 тисяч рублів (близько 8 тис. грн).