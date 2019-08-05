Суд Москви відклав справи кримських татар, арештованих на Красній площі

У понеділок у Міщанському районному суді Москви запланований розгляд адмінсправ проти кримських татар, які підтримали фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" мітингами у Москві біля Верховного суду і на Красній площі.

Про це в Facebook повідомляє "Кримська солідарність".

"Сьогодні в Міщанському районному суді м. Москви пройдуть судові засідання над кримськими татарами, мусульманами, які приїхали підтримати своїх співвітчизників, на апеляційний суд у «справі Хізб ут-Тахрір» (перша Бахчисарайська група) Енвера Мамутова, Зеврі Абсеїтова, Рустема Абільтарова і Ремзі Меметова", - йдеться в повідомленні.

За даними "Кримської солідарності", о 15 годині Міщанський суд планував розглянути адміністративну справу І. Сейдаметова, о 15.20 - А. Кадирова, о 15.40 - С. Гафарова.

Дотепер суд не розглянув жодної справи, засідання перенесено на годину, "через зайнятість судді в іншому судовому засіданні".

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Як повідомляв Укрінформ, 10-11 липня 2019 року в Москві були затримані 46 осіб, які приїхали висловити свій протест у зв'язку з незаконними арештами і звинуваченнями кримських татар у тероризмі. Стосовно всіх затриманих було складено адміністративні протоколи про порушення за ст. 20.2 ч.5 КпАП РФ.

29 липня у Таганському районному суді Москви протягом дня було проведено 18 судових засідань, у ході яких "розглянули" адміністративні справи 18 активістів. Кожного було оштрафовано на 20 тисяч рублів (близько 8 тис. грн).

Фото: Кримська солідарність, Фейсбук