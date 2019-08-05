У Криму під час шторму потонули дві російські спортсменки

"Незважаючи на попередження про штормову погоду, при купанні потонули дві дівчини: мешканка Москви 1986 року народження і мешканка Мурманська 1992 року народження. Одна - чинна чемпіонка світу з кікбоксингу, друга - віце-чемпіонка", - йдеться в соощении.

Нещасний випадок стався 4 серпня на території яхт-клубу р. Севастополя. Підняти тіла з води поки не вдалося через погодні умови, за яких катери не можуть вийти в море.