В окупованому Криму площа видобутку токсичного піску збільшилася на 25%

Україна відстежує наслідки видобутку піску в окупованому Криму безпосередньо з дамби двох хвостосховищ, де зберігалися отруйні відходи підприємства "Комиш-Бурунський залізорудний комбінат".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій.

"Незважаючи на судову заборону окупаційної влади Російської Федерації на видобуток токсичного піску з цих хвостосховищ, у 2019 році площа територій активних робіт порівняно з 2018 роком суттєво збільшилась. За результатами спеціальної обробки космічних знімків на території Нижньо-Чурбаського (площа – близько 280 га) хвостосховища площа видобутку збільшилася на 25% - до 24,27 га (у 20.09.2018 було 18,35 га)", - йдеться в повідомленні відомства.

За його даними, на ділянці виявлено видобувну техніку, вантажний транспорт та 3 земснаряди. Окупаційна влада намагається видати роботи з видобутку токсичного піску за «роботу із запобігання підтоплень житлових будівель у Приозерному». Однак насправді земснарядами проводиться вибірка токсичного піску.

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Як поінформували в Міністерстві, хвостосховище (спеціальна споруда для безпечного зберігання токсичних речовин), яке експлуатувалось з 1968 року і призначалось для збору отруйних відходів збагачення бурозалізнякових руд Комиш-Бурунського залізорудного комбінату, наразі використовується окупаційною владою Російської Федерації. Скидання пульпи в хвостосховище було припинено в 1994 р. разом із роботою Комиш-Бурунського залізорудного комбінату, однак наразі отруйні відходи використовують ймовірно для будівництва об’єктів інфраструктури тимчасово окупованого Криму.