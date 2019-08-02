В окупованому Криму площа видобутку токсичного піску збільшилася на 25%
Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій.
"Незважаючи на судову заборону окупаційної влади Російської Федерації на видобуток токсичного піску з цих хвостосховищ, у 2019 році площа територій активних робіт порівняно з 2018 роком суттєво збільшилась. За результатами спеціальної обробки космічних знімків на території Нижньо-Чурбаського (площа – близько 280 га) хвостосховища площа видобутку збільшилася на 25% - до 24,27 га (у 20.09.2018 було 18,35 га)", - йдеться в повідомленні відомства.
За його даними, на ділянці виявлено видобувну техніку, вантажний транспорт та 3 земснаряди. Окупаційна влада намагається видати роботи з видобутку токсичного піску за «роботу із запобігання підтоплень житлових будівель у Приозерному». Однак насправді земснарядами проводиться вибірка токсичного піску.
Як поінформували в Міністерстві, хвостосховище (спеціальна споруда для безпечного зберігання токсичних речовин), яке експлуатувалось з 1968 року і призначалось для збору отруйних відходів збагачення бурозалізнякових руд Комиш-Бурунського залізорудного комбінату, наразі використовується окупаційною владою Російської Федерації. Скидання пульпи в хвостосховище було припинено в 1994 р. разом із роботою Комиш-Бурунського залізорудного комбінату, однак наразі отруйні відходи використовують ймовірно для будівництва об’єктів інфраструктури тимчасово окупованого Криму.