"Суд" окупованого Криму заочно арештував журналістку ATR

"Суд" в окупованому Криму заочно обрав запобіжний захід журналістці телеканалу ATR Гульсум Халіловій.

Про це у Facebook повідомляє Кримська правозахисна група.

"Щодо журналістки телеканалу АТР Гульсум Халілової в Криму розпочато кримінальне переслідування. Про це журналістка дізналася сьогодні, 1 серпня", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, 12 липня 2019 року "суддя Київського районного суду" в окупованому Криму Денис Діденко заочно розглянув клопотання слідчого ФСБ і обрав запобіжний захід у вигляді взяття під варту для журналістки з моменту затримання її на території Росії або в разі екстрадиції Халілової в РФ.

"Журналістці окупаційна влада Криму інкримінує ст. 208 ч.2 КК РФ (участь в незаконному збройному формуванні). Інформація про це є на сайті "Київського районного суду", - повідомили у Кримській правозахисній групі.

Крім того, за інформацією на сайті "Верховного суду" Криму 1 серпня 2019 року "суддя" Юрій Гриценко залишив в силі рішення суду першої інстанції.