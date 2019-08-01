Оскарження правил перетину КПВВ: суд переніс підготовче засідання

Окружний адміністративний суд міста Києва відклав до 5 вересня 2019 року підготовче засідання у справі щодо оскарження в’їзду та виїзду з тимчасово окупованої території України.

Про це інформує пресслужба суду.

“Окружний адміністративний суд міста Києва відклав підготовче засідання у справі про оскарження окремих положень постанови КМУ про порядок в’їзду та виїзду з тимчасово окупованої території України у зв’язку із вирішенням питання про об’єднання справ. Наступне підготовче засідання призначено на 5 вересня 2019 року”, - ідеться в повідомленні.

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У суді нагадують, що до суду звернувся житель Севастополя з позовом до Кабінету міністрів України щодо визнання нечинними окремих положень постанови, якою регулюється порядок в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї.

Зокрема, позивач оскаржує закріплені постановою положення про те, що в’їзд та виїзд з тимчасово окупованої території України громадян України, які не досягли 16-річного віку, здійснюється виключно за умови пред’явлення паспорта громадянина України або закордонного паспорта, або проїзного документа дитини.

На думку позивача, як зазначають у суді, така вимога порушує права його сина на свободу пересування та штучно обмежує можливості отримання документа, що підтверджує громадянство.