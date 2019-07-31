Окупанти за півроку заарештували 138 кримських татар - правозахисники

У першому півріччі 2019 року в окупованому Криму російські силовики провели 55 незаконних обшуків у будинках кримських татар і заарештували 138 представників корінного народу.

Про це в середу на пресконференції в Києві сказав керівник Кримськотатарського ресурсного центру, член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За перше півріччя в окупованому Криму було скоєно 73 обшуки, 55 з яких пройшли в будинках кримських татар, 69 затримань, у тому числі 57 - стосовно кримських татар. Зареєстровано 200 випадків арештів, з них 138 заарештованих - представники корінного народу", - повідомив Барієв.

Крім того, за його словами, зафіксовано 381 випадок порушення права на справедливий суд, з яких 261 - стосувався кримських татар, а також 68 випадків порушення права на найвищий досяжний рівень фізичного і психічного здоров'я, в тому числі 29 - стосовно кримських татар.

Член Меджлісу зазначив, що з 36 випадків незаконного етапування 31 раз він був використаний стосовно кримських татар.

Всього, за його словами, "на сьогодні з території окупованого Криму в Росію етапували 60 політв'язнів, плюс 24 українських моряки - такі загальні дані за півроку".

З 60 етапованих стосовно 29-ти вже ухвалено вироки, стосовно інших - суди подовжують терміни тримання в російських СІЗО.

Голова правозахисної організації зазначив, що тенденція етапування заарештованих, яка намітилася за останні півроку, причому в обидві сторони: як у Росію з Криму, так і в Крим з Росії, є "знущанням над політв'язнями".

"Етап - це не просто посадили в машину і повезли, це камери в різних СІЗО протягом усього етапу, який може тривати по кілька днів. Політв'язні, потрапляючи в ту чи іншу групу в нових СІЗО, не застраховані від психологічних і фізичних випробувань", - сказав Барієв.

Як повідомлялося, Кримськотатарський ресурсний центр - це громадська платформа, мета якої збирати і моніторити інформацію про правопорушення в Криму, здійснювати правозахисну діяльність, нормотворчу й аналітичну діяльність. Він був зареєстрований в Україні як громадська організація в листопаді 2015 року.