Фігуранти "справи Хізб ут-Тахрір" звернулися до учасників акції на Красній площі

"Цими днями у Ростові-на-Дону проходять судові засідання щодо наших співвітчизників (ялтинська група у справі "Хізб ут-Тахрір"). Муслім Алієв, Емір-Усеїн Куку, Інвер Бекіров, Арсен Джеппаров, Вадим Сірук, Рефат Алімов - їм усім загрожують великі терміни... Дізнавшись про те, що 10-11 липня кримські татари вийшли з акціями протесту на Красну площу і до Московського міського суду, наші співвітчизники у відеозверненні подякували тим, хто вийшов на ці акції, висловлюючи свою громадянську позицію і незгоду з незаконними арештами і вироками", - йдеться у повідомленні.

За словами Мусліма Алієва, дії тих хто прийшли на московську акцію з метою підтримки кримських політв'язнів дозволяють думати, що народ "ні на хвилину не забуває про них".

"Ті, хто брав участь у нещодавніх подіях на Красній площі, ті, хто прийшли до будівлі суду, хто допомагав цим людям туди приїхати, всі ці люди викликають у нас повагу і гордість... Вони зробили навіть більше, ніж робимо ми, їхні дії дають нам привід думати, що там, за стінами тюрем залишилися люди, які в умах і серцях ні на хвилину не забувають про нас", - сказав Муслім Алієв.

За словами Інвера Умерова, важкі часи завжди об'єднували кримських татар.

"Протягом століть у нашого народу завжди була традиція підтримувати один одного у важких ситуаціях. Це було, коли нас депортували в інші країни, це було, коли ми повернулися на батьківщину, і зараз, коли настали важкі часи, народ знову бореться і показує свою єдність", - сказав Умеров.

Подякував за підтримку одновірцям і Вадим Сірук.

"Велика подяка за таку хорошу акцію нашим ветеранам національного руху, активістам. Щиро дякуємо всім за моральну, духовну і фізичну підтримку. Там, де ми єдині, там на нас чекає перемога", - сказав Вадим Сірук.

Емір-Усеїн Куку розповів, що в 1987 році його батько також брав участь у московських подіях, як і тоді, так і сьогодні, "люди боялися висловлювати свою позицію". Він закликав представників інших народів не боятися штрафів і арештів і приєднуватися до акцій кримських татар.

"Як і 1987 року, коли кримські татари вперше вийшли на Красну площу, мало хто наважувався на це. Тоді, під час найжорстокішого радянського пресингу, і сьогодні тим більше, люди бояться висловити свою позицію. Я думаю, це буде прикладом для всіх інших народів... Необхідно приєднуватися до цієї діяльності, не боячись ні штрафів, ні арештів. Більше 30-ти років тому мій нині покійний батько був у числі організаторів московської акції. Як тоді, так і зараз, майбутнє за нами, майбутнє за правдою", - сказав Емір-Усеїн Куку.

Як повідомляв Укрінформ, 10 і 11 у Москві пройшли пікети кримських татар на Красній площі і перед будівлею міського суду на підтримку фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір». Активісти тримали в руках плакати з написами «Наші діти - не терористи» і «Припиніть репресії». Учасники акції - понад 50 осіб - були затримані, стосовно них були складені адміністративні протоколи про порушення за ст. 20.2 ч. 5 КпАП РФ.

29 липня у Таганському районному суді Москви протягом дня було проведено 18 судових засідань, в ході яких "розглянули" адміністративні справи 18-ти активістів. Кожен був оштрафований на 20 тисяч рублів (близько 8 тис. грн).

Фото: facebook.com/crimeansolidarity