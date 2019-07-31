Українські моряки за два місяці вже можуть бути вдома - адвокат

"Український омбудсмен Людмила Денісова направила клопотання про особисту поруку через МЗС Росії до Слідчого управління ФСБ. У російській ноті (від 25 червня, - «Известия») було зазначено, що необхідно надати письмові гарантії відповідно до кримінально-процесуального законодавства Російської Федерації. Особиста порука - форма гарантії участі особи, щодо якої не винесли вирок, в судових і слідчих діях", - сказав Полозов.

Він додав, що зараз ці документи знаходяться у Слідчому управлінні ФСБ, але ще не дійшли до слідчого, який і повинен буде протягом трьох днів винести рішення по даному питанню.

Адвокат зазначив, що в разі задоволення прохання, моряків звільнять з-під варти. Якщо ж буде отримано відмову, то постанову можна буде оскаржити.

За його словами, до Слідчого управління ФСБ РФ вже відправлені письмові гарантії того, що моряки, яких звинувачували в порушенні російського кордону, продовжать брати участь у судових і слідчих діях після їхнього повернення на батьківщину.

Полозов нагадав, що між Росією і Україною існує угода про надання правової допомоги, яка до цього часу не денонсована. Тому проблем із забезпеченням участі моряків у процесі виникнути не повинно. На його думку, знайти формат, який задовольнив би всі сторони, цілком реально - наприклад, це може бути конференц-зв'язок.

"Фактично ті пропозиції МЗС РФ, які були заявлені в ноті, реалізуються на практиці. Природно, після телефонної розмови президентів Володимира Путіна і Володимира Зеленського і було подано відповідну форму про поручительство", - підкреслив Полозов.

Як повідомляв Укрінформ, 25 листопада 2018 року російські силовики біля берегів анексованого Криму обстріляли і захопили три кораблі Військово-морських сил України: катера "Бердянськ", "Нікополь" і буксир "Яни Капу", які слідували з Одеси до Маріуполя. У полон потрапили 24 українці, троє з них отримали поранення.

Підконтрольний Росії "суд" в окупованому Криму заарештував всіх затриманих українських військових за звинуваченням у нібито незаконному перетині кордону. Зараз їх утримують у СІЗО в Москві.

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25 травня 2019 року Міжнародний трибунал ООН з морського права постановив, що Росія повинна негайно звільнити заарештованих і повернути в Україну захоплені кораблі.

9 липня російське слідство висунуло звинувачення в остаточній редакції всім 24 військовополоненим українським морякам.

15 липня їх було включено до списку обміну полоненими.

17 липня уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова запропонувала звільнити моряків під її особисте зобов'язання, оскільки у Кримінально-процесуальному кодексі РФ передбачена така можливість.

У той же день Лефортовський суд Москви продовжив термін утримання під вартою всім 24 військовополоненим на 3 місяці.