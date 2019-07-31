Стали відомі подробиці повернення додому пса Джессі з "Яни Капу"

Собаку Джессі з буксира “Яни Капу”, захопленого російськими силовиками в районі Керченської протоки в листопаді 2018 року, дуже тепло зустріли в сімʼї українського моряка Сергія Чуліби.

Про це кореспонденту Укрінформу розповіла журналістка Олександра Єфименко, яка привезла Джессі з тимчасово окупованого Криму на Херсонщину.

“Я приїхала у Каховку до Чулібів, вони вийшли зустрічати мене всією прекрасною хлібосольною родиною. Собаці відразу поставили будку. Коли я там була кілька годин, вони заобіймали ту Джессі, це безпородний, але реально дуже класний собака. Я з Джессі провела тиждень, і якби я не втомилась дуже за цей день, навіть заплакала б, коли йшла від них. Джессі дуже крута”, - каже Єфименко.

Журналістка, яка спеціалізується на кримській тематиці, розповідає, що вперше про Джессі написав її колега, який був на суді над українським морякам. Він почув, що хлопці постійно згадують про якогось собачку. Почав дізнаватися і виявилося, що на буксирі "Яни Капу" під час захоплення було тримісячне цуценя, яке звати Джессі.

“І після цього ми почали його шукати, активісти з’ясували, що воно перебуває саме у митників російських. Адвокати, які захищають наших моряків, почали з'ясовувати, як собаку забрати законним шляхом”, - розповіла журналістка.

Вона була у Криму у відрядженні, коли Джессі забрали у співробітників прикордонної служби ФСБ Росії в Керчі. Потрібна була людина, яка б тихенько перевезла Джессі на материкову частину України. Собаці необхідно було зробити щеплення, аби його пропустили через адмінкордон, тож Джессі ще тиждень разом з Олександрою Єфименко прожили у Криму.

“Адвокати з Москви – куди їм її подіти? Я собаку забрала до себе, і ми тиждень жили майже душа в душу. Бо вона трішечки мене спочатку вкусила – виявилось потім, що у Джессі болів лівий бік, а я її взяла саме за це місце, а коли робили щеплення, вона мене подряпала. Але в цілому це прекрасна, дуже життєрадісна тваринка, вона дуже вірна і чудова, незважаючи на все, що вона пережила, на умови, в яких вона перебувала всі 8 місяців, відколи тримісячною потрапила у халепу”, - розповіла журналістка.

Джессі жила в оточенні людей, які не ображали її, годували, але не були для неї родиною, жила вона на прив’язі.

Єфименко розповідає, що досвід спілкування з домашніми тваринами у неї є: “Я сама з Криму, у мене постійно були собаки. Зараз, зі зрозумілих причин, я переїхала у Київ, у мене тут собак немає, зате є три коти”.

Коли повертали Джессі на “материк”, виникли проблеми під час перетину адмінмежі, бо, як виявилось, не було поставлено відмітки про ще одне щеплення. “Ми двічі поверталися на адмінкордон, не вистачало ще одного щеплення, яке насправді не потрібно. Воно потрібне виключно для країн ЄС та Туреччини, але російський ветеринар завернув нас", - повідомила журналістка. Довелося повертатися у Сімферополь і робити необхідні позначки.

Як розповіла Єфименко, головне в цій ситуації, щоб якомога менше галасу навколо було, аби можна було спокійно перевезти Джессі через адмінкордон.

“За ці 8 місяців не було жодного моряка, який би не спитав у своїх адвокатів, як там Джессі – за неї хвилювалися всі. Адвокати зв’язалися з рідними моряків, адже це собака їхніх дітей. І Микола Полозов сказав, що саме Чуліби готові Джессі забрати. Їхній син, до речі, з піпетки годував Джессі з двох тижнів”, - розповіла журналістка.

Як повідомляв Укрінформ, 25 листопада 2018 року російські силовики біля берегів анексованого Криму обстріляли й захопили три кораблі Військово-морських сил України: катери "Бердянськ", "Нікополь" і буксир "Яни Капу", які прямували з Одеси до Маріуполя. У полон потрапили 24 українці, троє з них дістали поранення.

25 травня 2019 року Міжнародний трибунал ООН з морського права постановив, що Росія має негайно звільнити заарештованих і повернути в Україну затримані кораблі.

9 липня російське слідство висунуло обвинувачення в остаточній редакції всім 24 військовополоненим українським морякам.

15 липня їх включили до списку обміну полоненими.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова 17 липня запропонувала звільнити українських моряків під її особисте зобов'язання, оскільки у Кримінально-процесуальному кодексі РФ передбачена така можливість.

Того ж дня Лефортовський суд Москви продовжив термін тримання під вартою усім 24 військовополоненим морякам на 3 місяці.

Перемовини адвокатів про повернення Джессі тривали близько чотирьох місяців. Адвокат Анастасія Саморукова розповіла, що її підзахисний Володимир Терещенко написав заяву на ім'я слідчого, в якій просив віддати його собаку Джессі своєму адвокату. Слідчий не заперечував.

Фото: Олександра Сурган/krymr.org (RFE/RL)