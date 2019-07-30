У Керчі окупанти закрили єдиний причал для яхт і загородили море парканом

В окупованій Керчі закрили єдиний діючий причал для яхт.

Про це повідомляє група Інформаційний спротив.

"У Керчі огорожі, які окупанти встановили на причалі на набережній, заварили між собою залізними прутками. Тепер люди милуються морем через паркан і пишуть гнівні листи. Про це у соцмережі Twitter пише користувач з ніком Кримський бандерівець", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється також, що особливо постраждали власники прогулянкових яхт, яких позбавили бізнесу. "Вони пишуть скарги, в яких наголошують, що окупантська влада знищує в Керчі туризм", - зазначається у повідомленні.