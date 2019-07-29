Собаку із захопленого Росією буксира "Яни Капу" повернули додому

Собаку Джессі, який перебував на буксирі «Яни Капу» під час захоплення кораблів ВМС України російськими силовиками в районі Керченської протоки в листопаді 2018 року, віддали родині українського моряка Сергія Чуліби.

Про це повідомляє Крим.Реалії.

За словами адвоката Анастасії Саморукова, після арешту українських моряків собаку забрали співробітники прикордонної служби ФСБ Росії в Керчі.

«Власне, переговори про те, як нам краще повернути собаку, тривали близько чотирьох місяців. Зрештою мій підзахисний Володимир Терещенко написав заяву на ім'я слідчого, в якій він просив віддати його собаку Джессі своєму адвокату, тобто мені. Слідчий відповів, що не заперечує. Після отримання необхідних документів ми приїхали до Керчі і, власне, нам віддали собаку», - пояснила Саморукова.

Координатор групи адвокатів українських моряків Микола Полозов уточнив, що собака знаходився на території прикордонної служби в Керчі вісім місяців.

«Він там був на ланцюзі. Не сказати, що до нього там погано ставилися, ні. Його там годували, але він все одно перебував у таких напіввуличних умовах. Так вийшло, що потрапив він до них зовсім маленьким, йому було три або чотири місяці», - сказав Полозов.

Зазначається, що зараз Джессі знаходиться в Херсонській області.

Як повідомляв Укрінформ, 25 листопада 2018 року російські силовики біля берегів анексованого Криму обстріляли і захопили три кораблі Військово-морських сил України: катера "Бердянськ", "Нікополь" і буксир "Яни Капу", які прямували з Одеси до Маріуполя. У полон потрапили 24 українці, троє з них дістали поранення.

Підконтрольний Росії "суд" в окупованому Криму заарештував усіх затриманих українських військових за обвинуваченням у нібито незаконному перетині кордону. Зараз їх утримують у СІЗО в Москві.

25 травня 2019 року Міжнародний трибунал ООН з морського права постановив, що Росія має негайно звільнити заарештованих моряків і повернути в Україну захоплені кораблі.

9 липня російське слідство висунуло обвинувачення в остаточній редакції всім 24 військовополоненим українським морякам.

15 липня їх включили в список обміну полоненими.

17 липня Лефортовський суд Москви подовжив термін тримання під вартою всім 24 військовополоненим морякам на 3 місяці.

Фото: Олександра Сурган/krymr.org (RFE/RL)