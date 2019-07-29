Україна оголосила підозру сербу, який брав участь в анексії Криму

Під процесуальним керівництвом прокуратури Автономної Республіки Крим повідомлено про підозру учаснику «самооборони» та розвідгрупи «Северный ветер», які брали участь в анексії українського півострова.

Про це повідомила прокуратура Автономної Республіки Крим.

"Прокуратура АР Крим здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом створення та діяльності на тимчасово окупованій території автономії незаконних збройних формувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 260 КК України, яке перебуває у провадженні слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі зазначили, що в ході досудового розслідування здобуто докази причетності громадянина Сербії у діяльності незаконного збройного формування «Самооборона Севастополя».

Бувши розвідником незаконного збройного формування розвідувальної групи «Северный ветер», яка входила до складу «Самооборони Севастополя», громадянин Республіки Сербія допоміг окупаційній владі встановити контроль за стратегічними об’єктами АР Крим, лініями електропередачі та пунктів газопроводу поблизу м. Севастополь, здійснював так зване патрулювання м. Севастополь.

Вказаному громадянину повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 260 КК України.

Фото: ark.gp.gov.ua