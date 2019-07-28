Росія готується до тотального контролю Чорного моря — експерт

Росія готується до перетворення Чорного моря в зону власного тотального контролю під приводом запобігання загрозам енергетичній інфраструктурі РФ та Туреччини.

Про це заявив президент Центру глобальних досліджень "Стратегія XXI" Михайло Гончар на своїй сторінці у Facebook.

"Якщо накласти мапу встановлення Росією заборонених зон на мапу проходження підводних газопроводів "Блакитний потік" та "Турецький потік", то значною мірою вони збігаються. Це означає, що Росія готується до перетворення Чорного моря в Час "Ч" в зону власного тотального контролю під приводом нейтралізації загроз для стратегічно важливої для Росії та Туреччини енергетичної інфраструктури", - наголосив Гончар.

Причому, за його словами, це задум не сьогоднішнього дня. В Росії до цього йдуть системно і послідовно, сполучаючи військову і енергетичну стратегії, наголосив Гончар, процитувавши давні статті у ЗМІ.

"Ось стаття 20-річної давнини з "Независимого военного обозрения" з промовистою назвою "Флот на страже "Голубого потока". З-поміж іншого йдеться про те, що "Россию выдавливают из Мирового океана", "американские ВМС все более настойчиво осваивают Черноморский театр военных действий", "обеспечить безопасность этой внешней морской топливной артерии может только Черноморский флот РФ", - зазначив експерт.

А от тепер, за словами Гончара, Росія дає знати США та НАТО, що і вона може їх видавлювати, принаймні, з Чорного моря, яке вважає своїм.

"Подібними діями сьогодні Кремль продовжує вивчати реакцію НАТО та передусім США на обмеження свободи судноплавства. Адже акт агресії проти української катерної групи в Чорному морі 25 листопада не привів до якихось серйозних наслідків для Росії. Тому в Кремлі вважають, що можна і необхідно рухатись далі. Як мінімум, за логікою Росії, вони зможуть показати "Кузькіну мать" США та НАТО", - зауважив президент Центру глобальних досліджень "Стратегія XXI".