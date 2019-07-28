Керченський міст дозволяє окупантам обслуговувати ядерну зброю в Криму - експерт

Незаконно побудований Росією міст через Керченську протоку є частиною військової інфраструктури РФ, яка забезпечує Крим як військову базу, а також створює і можливості для обслуговування ядерної зброї в Криму.

Про це заявив в інтерв’ю Укрінформу колишній представник президента України в АР Крим, юрист-міжнародник Борис Бабін.

"На мою думку, цей міст (через Керченську протоку – ред.) має головний вплив не стільки в економічній, як у військовій сфері – він є частиною військової інфраструктури РФ, яка забезпечує Крим як військову базу. Навіть та ж залізнична гілка, яку росіяни так вперто ведуть через міст у Крим, вона також стосується не стільки туристів. Адже експертному середовищу загальновідомо, що логістика переміщення та обслуговування ядерної зброї в РФ здійснюється саме залізничним транспортом. І тут, дійсно, Україні можна говорити про те, що цей міст створює і можливості для обслуговування ядерної зброї в Криму, про небезпеку розміщення якої на півострові іноді заявляють українські представники", - заявив він.

В екологічному плані міст вплинув на водообмін між двома морями, міграцію риби.

"Але найголовніший виклик, пов'язаний із мостом через Керченську протоку – це обмеження судноплавства. І воно стосується навіть не стільки мосту як споруди, яка обмежила прохід великогабаритних суден, але і так званих "заходів безпеки" з боку Росії, яка фактично перевіряє всі судна, що проходять під мостом. Це є повністю незаконним та порушує морське право, але також створює ще і величезні затримки, що призводить до економічних збитків і дискримінує два українських порти – Бердянськ і Маріуполь", - зазначив експерт.

На його переконання, міжнародну спільноту у питанні Криму дуже цікавить мілітаризації півострова.

"Всі розуміють, що Крим на сьогодні є знаряддям не лише проти України, а й проти інших держав. Сьогодні експансіоністська політика РФ на Близькому Сході та в Африці неможлива без використання півострова як логістичного майданчика. Це розуміють експерти та уряди, які також мають інтереси в цих регіонах. Друга складова – це загроза самій Європі, бо ті арсенали та ракети, які базуються в Криму, можуть бути використані проти країн Європи у випадку будь-якої ескалації конфлікту. І наші сусіди, як ті ж румуни чи турки, вони прямо залежать у безпековому вимірі від ситуації у Криму", - заявив Бабін.

Детальніше читайте інтерв’ю з Борисом Бабіним на сайті Укрінформу.