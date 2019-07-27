Експредставник Президента в АРК: Є два основні засоби боротьби за Крим

Стратегія деокупації Криму має передбачати два чинники: забезпечення невизнання спроби анексії Криму на всіх рівнях та збереження економічних санкцій проти Росії.

Про це заявив в інтерв’ю Укрінформу колишній представник Президента України в АРК, юрист-міжнародник Борис Бабін.

"У нас є два основні засоби боротьби за Крим. Перший – це максимальне забезпечення невизнання спроби анексії Криму на всіх рівнях. Це наш захист, такий собі щит. Росія порушила міжнародне право, вона вчинила порушення принципів, закріплених у Статуті ООН. Усі держави ООН мають утриматися від будь-якого визнання Криму як російської території. І ми маємо вимагати це на всіх рівнях", - сказав він.

На переконання експерта, потрібно не дати зараз слабину у невизнанні спроби анексії, бо "світ через 30-40 років внаслідок тих впливів, які робить Росія, може визнати цю спробу анексії".

"Другий засіб – це санкції, які економічно обмежують ворога. І це наш напад, своєрідний меч. Ми маємо забезпечувати існування принаймні того рівня санкцій, який є сьогодні. Ці обмежувальні заходи, хоч що там говорили б росіяни, насправді діють, а в окремих секторах навіть дуже боляче. Нам треба працювати над посиленням цих санкцій і чекати на максимальне послаблення російської економіки", - заявив Бабін.

Водночас, він вказав на необхідність переслідування українською владою колаборантів, які вчинили міжнародні злочини або тяжкі злочини проти держави.

"Також неприпустимою є торгівля з окупованими територіями, підтримка на них вигідного агресорові економічного ладу. Це стосується, в тому числі, неприпустимості подання води Північно-Кримським каналом, яка потрібна не населенню, а Криму як військовій базі росіян. Ще один необхідний крок – скасування закону про вільну економічну зону "Крим", який дозволяє українському бізнесу мати там оборудки. Це те, що ми маємо робити тут і зараз", - заявив фахівець.