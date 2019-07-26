Росія збирається побудувати СІЗО в окупованому Криму

В окупованому Криму планують побудувати новий слідчий ізолятор на 1,5 тисячі місць.

Про це повідомляє "Крим.Реалії".

Згідно з даними на російському сайті держзакупівель, СІЗО будуватимуть в Сімферопольському районі в два етапи. Спочатку — об'єкт на 1 тисячу місць площею близько 40,8 тисячі кв.м, а потім — на 500 місць, орієнтовною площею - близько 13,6 тисячі кв.м. метрів.

На новий ізолятор, за даними держзакупівель, витратять 3 млн рублів. Кошти будуть виділяти з федерального бюджету.

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Проблема переповнення СІЗО виникла в Криму після його російської анексії. Єдиний слідчий ізолятор знаходиться в Сімферополі і він переповнений, на що вказував генпрокурор Росії Юрій Чайка та керівництво кримського ФСВП.

У 2018 році в Криму розгорівся скандал. Відносно заступника директора Федеральної служби виконання покарань Росії Олега Коршунова порушили кримінальну справу. Слідком Росії обвинуватив чиновника у розтраті 200 мільйонів рублів при будівництві СІЗО в Сімферополі.