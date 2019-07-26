Окупанти зазиватимуть кримчан до контрактної армії “макаронами по-флотськи” та агітками

Найближчої неділі, 28 липня, в окупованому Севастополі під час святкування дня військово-морського флоту окупаційна влада планує організувати роботу мобільних пунктів з метою відбору жителів Криму на військову службу за контрактом.

Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони РФ.

"28 липня в період з 09.00 до 18.00 за місцевим часом у місцях святкування Дня Військово-Морського Флоту (в Астрахані, Новоросійську та Севастополі - ред.) мобільні пункти відбору на військову службу за контрактом Південного військового округу (ПВО) проведуть інформаційно-агітаційні акції «Військова служба за контрактом - Твій вибір!», - повідомляє російське військове відомство.

Для жителів Криму поряд із "макаронами по-флотськи" готують пропагандистський матеріал "про переваги військової служби за контрактом у з'єднаннях та військових частинах ПВО, а також соціальні пільги та гарантії, що надаються військовослужбовцям".

Як відомо, практика призову жителів окупованих територій до лав армії держави-окупанта, а також пропаганда на території Криму служби у ЗС РФ порушують ст. 51 Конвенції про захист цивільного населення під час війни (Четвертої Женевської Конвенції).

Проте в березні 2015 року Держдума РФ прийняла, а Президент РФ Володимир Путін підписав закон про правове регулювання питань призову на військову службу в РК і Севастополі. Цим законом кримчани визнаються такими, що підлягають призову на військову службу в Росії.