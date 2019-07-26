Полозов: Сподіваюся, затримання танкера РФ не вплине на переговори щодо полонених моряків
Про це Deutsche Welle розповів адвокат полонених моряків Микола Полозов.
На запитання "Чи вплине затримання російського танкера на переговори про звільнення українських моряків?" Полозов відповів: “Сподіваюся, що ні. Адже звільнення українців - вимога Міжнародного трибуналу в морських справах, і виконання цього рішення залишається важливим для Росії. Я бачив заяви МЗС РФ про те, що він стурбований можливим арештом членів екіпажу танкера, але, наскільки я розумію з повідомлень, нікого не заарештували".
Як підкреслив Полозов, доля моряків має бути вирішена конкретно в рамках наказу трибуналу - негайно.
"Подальше затримання моряків, на мій погляд, працює проти російської влади і може стати приводом для обговорення на Заході подальших санкцій", - додав адвокат.
Як повідомляв Укрінформ, 24 липня 2019 року в порт Ізмаїл під прапором РФ зайшов танкер Nika Spirit, який, за даними міжнародної інформаційної системи Equasis, ідентифікований як танкер Neyma, що блокував Керченську протоку в листопаді 2018 року. Такі незаконні дії сприяли насильницькій, із застосуванням зброї, зупинці й захопленню прикордонниками ФСБ РФ українських військових кораблів разом із 24 членами екіпажу.
У четвер, 25 липня, СБУ спільно з Військовою прокуратурою затримали танкер Neyma. Слідство встановило, що російські власники змінили його назву на Nika Spirit. Україна, як правова держава, дозволила його екіпажу повернутися додому.