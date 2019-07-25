Для Бекірова підбирають незалежного лікаря — омбудсмен

Для ув'язненого кримського активіста Едема Бекірова наразі підбирається незалежний лікар для оцінки стану здоров'я в'язня.

Про це на брифінгу у четвер заявила уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми домовились (з російським омбудсменом Тетяною Москальковою - ред.), що рідні Бекірова надають незалежного лікаря, який має російську ліцензію, і цей незалежний лікар буде допущений до Едема Бекірова, він зробить заключення, щоб ми побачили дійсно ту картину і той стан, і щоб могли повірити такому заключенню. І тому зараз підбирається цей лікар і ми будемо сприяти, щоб так все і відбулось", - зазначила Денісова.

Вона нагадала, що раніше зверталась до Москалькової із проханням не доставляти Бекірова до суду. "Він просто не витримає. Це чотири години в автозаку - ну просто неможливо. І тому я зараз чекаю відповіді (від Тетяни Москалькової - ред.)", - додала омбудсмен.

Як повідомлялось раніше, справу інваліда першої групи Едема Бекірова, підозрюваного окупантами в Криму у зберіганні та транспортуванні зброї і вибухових речовин, перенаправили з Центрального “райсуду" Сімферополя до Красноперекопського "райсуду".

Житель селища Новоолексіївка Херсонської області Едем Бекіров був затриманий російськими силовиками на в'їзді до Криму вранці 12 грудня 2018 року. Відомо, що він прямував до Криму, щоб відвідати 78-річну матір та родичів. Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував Бекірова.

Його підозрюють у скоєнні злочину за статтею 222 частина 2 і 222.1 частина 2 КК Росії (зберігання і передача вибухових речовин та боєприпасів). Зокрема, йому інкримінують поширення і транспортування понад 10 кілограмів тротилу та 190 бойових патронів. Бекіров неодноразово заявляв про свою невинуватість.