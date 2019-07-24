“Справа Хізб ут-Тахрір”: кримський “суд” проігнорував апеляцію Мустафаєва
Про це повідомляє "Кримська солідарність".
"Доводи захисту не були враховані. Апеляційну скаргу суддя не задовольнила", - йдеться в повідомленні громадської організації.
За словами адвоката Гемеджі, "суд" під головуванням Алли Овчиннікової проходив у закритому режимі.
Гемеджі у відеоповідомленні "Кримській солідарності" зазначила, що під час слухання поведінка "прокурора" містила порушення норм кримінально-процесуального кодексу, на підставі чого Мустафаєв заявив відведення прокурору, але суддя відхилила його".
Крім того, Мустафаєв заявив протест у зв'язку з тим, що під час дебатів колегія "суддів" не давала йому можливості виступати.
"Відведення не задовольнили, більше того, члени колегії суддів із трьох осіб постійно переривали мого підзахисного, обмежували виступ у дебатах і під час останнього слова Мустафаєв висловив протест у зв'язку з незаконними діями суду і зробив зауваження голові суду про порушення в ході процесу", - розповіла адвокат.
Вона підкреслила, що доводи захисту в цій справі залишилися незмінними.
"Ми посилалися на Конституцію РФ, на пріоритет норм міжнародного права і на необхідність використання 4 женевської конвенції про захист цивільного населення на території Криму".
Активіста й координатора "Кримської солідарності" Сервера Мустафаєва затримали у Криму 21 травня 2018 року. Обвинувачення проти нього долучили до Бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір". Звинувачується за ч.2 ст.205.5, ч.1 ст.30 і ст. 278 КК РФ.