У Криму тривають кримінальні переслідування за відмову служити в російській армії

В анексованому РФ Криму, в порушення IV Женевської Конвенції про захист цивільного населення під час війни, щодо жителя Судака порушено справу за ухилення від служби в російській армії.

Про це повідомляє “Крымская правозащитная группа” з посиланням на так зване управління слідкому РФ в окупованому Криму.

"Слідчі" завели справу за ч. 1 ст. 328 КК Росії (Ухилення від призову на військову службу за відсутності законних підстав для звільнення від цієї служби)", - йдеться в повідомленні.

За версією "слідкому", житель Судака рішенням військової медичної комісії був визнаний придатним за станом здоров'я до проходження військової служби і рішенням призовної комісії визнаний таким, що підлягає призову на військову службу, після чого неодноразово отримував під особистий розпис повістки про прихід до військового комісаріату, однак, до військкомату не приходив.

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За даними Кримської правозахисної групи, в Криму порушено понад шістдесят кримінальних справ проти кримчан за ухилення від служби в російській армії.

Як повідомляв Укрінформ, навесні 2019 року Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду отримав зібрані експертами докази незаконного призову до російської армії кримчан, що є порушенням 4-ї Женевської конвенції.